В Царицыно построят кольцевую развязку

В посёлке Царицыно планируют построить кольцевую развязку. Она станет подспорьем для разгрузки движения на Проспекте Победы со стороны улицы Академика Губкина в городе Казани.

Проект строительства стане 1-й очередью строительства автодороги от улицы Академика Арбузова до проезда №57, что указано в генплане города. Проект проходит антикоррупционную проверку.

Согласно документу, для строительства придётся переобустроить сети водоснабжения, электроснабжения и газопровода, изъять полностью два участка городских улиц на Академика Губкина и ещё два частично на 1-й Владимирской улице и Академика Губкина.

Планируется, что дорога займёт до трёх полос и разрешит автомобилисткам скорость в 40 км/ч. Будет обустроен тротуар.