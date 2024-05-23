В Царицыно построят кольцевую развязку

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Город
23 мая 2024  08:35
Автор:
Эндже Гарафиева

В посёлке Царицыно планируют построить кольцевую развязку. Она станет подспорьем для разгрузки движения на Проспекте Победы со стороны улицы Академика Губкина в городе Казани.

Проект строительства стане 1-й  очередью строительства автодороги от улицы Академика Арбузова до проезда №57, что указано в генплане города. Проект проходит антикоррупционную проверку.

Согласно документу, для строительства придётся переобустроить сети водоснабжения, электроснабжения и газопровода, изъять полностью два участка городских улиц на Академика Губкина и ещё два частично на 1-й Владимирской улице и Академика Губкина.

Планируется, что дорога займёт до трёх полос и разрешит автомобилисткам скорость в 40 км/ч. Будет обустроен тротуар. 

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