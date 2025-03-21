В части домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду

С 9:00 25 марта до 9:00 26 марта жители некоторых домов Приволжского района Казани останутся без водоснабжения. Это связано с работами по подключению нового жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение затронет дома по следующим адресам:

ул. Абубекира Терегулова: 2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 12, 14, 20а, 22, 6б, 8/1, 18;

ул. Дубравная: 8а, 10, 12, 14, 14а, 28, 28а, 28б, 28 стр., 28/1 стр., 30, 34, 34/1, 36, 38, 40, 41 (корп.1,2,3,4), 43, 43а/1, 43в, 47а, 47б.

Для обеспечения жителей водой будут задействованы автоцистерны. Заявки на доставку воды принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

В Казани регулярно проводятся работы по модернизации коммунальных сетей, что способствует повышению качества жизни горожан. Власти продолжают контролировать ход работ и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Напомним, вчера мы писали, что в Казани на полгода ограничат движение на части улицы Короленко.