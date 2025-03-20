В Казани более чем на полгода ограничат движение по части улицы Короленко

Как следует из распоряжения, которое было опубликовано сегодня в сборнике муниципальных актов, в Столице РТ более чем на полгода ограничат движения по части улицы Короленко.

Ограничение затронет участок улицы возле дома №58 по Короленко. Отмечается, что с 20 марта по 29 декабря 2025 года там будут установлены ограждения и строительные леса.

Горожан просят учитывать изменения в движении и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее мы писали, что согласно статистике татарстанцы продолжают активно приобретать новые автомобили, несмотря на сохранение высок цен на них.