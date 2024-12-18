В части Вахитовского района Казани 19 декабря не будет воды

Завтра, 19 декабря, в части домов Вахитовского района Казани будет прекращена подачи воды в связи с работами на водопроводе. Об этом сообщает «Водоканал» в своем телеграм-канале.
Работы начнутся в 9 часов утра, точное время завершения пока неизвестно.
Водоснабжения не будет по следующим адресам:
Гайдара, 2
Дачная, (нечетные дома с 2 до 47)
Железнодорожная, 15, 15а, 16, 17, 21 23, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47
Киевская, 28, 37/1, 37/2
Крымская, 14
Магаданская, 16а
Маршальская, 25, 25а, 15, 17
Моторная, 49, 49а, 43, 51
Полярная, 48.
Жители района смогут подать заявку на автоцистерну с водой по телефону: +7(843)231-62-60.