В части Вахитовского района Казани 19 декабря не будет воды

Завтра, 19 декабря, в части домов Вахитовского района Казани будет прекращена подачи воды в связи с работами на водопроводе. Об этом сообщает «Водоканал» в своем телеграм-канале.

Работы начнутся в 9 часов утра, точное время завершения пока неизвестно.

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

Гайдара, 2

Дачная, (нечетные дома с 2 до 47)

Железнодорожная, 15, 15а, 16, 17, 21 23, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47

Киевская, 28, 37/1, 37/2

Крымская, 14

Магаданская, 16а

Маршальская, 25, 25а, 15, 17

Моторная, 49, 49а, 43, 51

Полярная, 48.

Жители района смогут подать заявку на автоцистерну с водой по телефону: +7(843)231-62-60.

