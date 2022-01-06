В Челнах 7 января автобусы выйдут на маршруты в полтретьего ночи

В Рождественскую ночь автобусы Набережных Челнов выйдут на маршруты в 2:30 ночи. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Так, автобусы ночью будут курсировать к Свято-Вознесенскому собору, по проспекту Чулман до остановки «Автостанция». Также машины будут ездить к храму Рождества Христова с выездом с Автозаводского проспекта на проспект Мира до остановки «Автостанция».

Кроме того, будет подан автобус к Крестовоздвиженской церкви по улице 40 лет Победы — проспект Автозаводский — проспект Московский — остановка «Автостанция». Общественный транспорт будет подан по окончании церковной службы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани, в Рождественскую ночь, 6 января, наземный транспорт будет курсировать по маршрутам до 23:30. После окончания праздничной службы, 7 января, к 2:30 будет организована спецподача автобусов.