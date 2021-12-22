В новогодние праздники в Казани общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня

В Казани с 31 декабря по 8 января общественный транспорт города будет работать согласно графикам выходного дня. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Несмотря на утвержденный график выходного дня, утром 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи поедут по маршрутам на два часа позже.

В Рождественскую ночь, 6 января, наземный транспорт будет курсировать по маршрутам до 23:30. После окончания праздничной службы, 7 января к 2:30, будет организована спецподача автобусов (маршруты №6, №10а, №15, №23, №30) и троллейбуса №2 на остановочный пункт «Центральный стадион». Об этом сообщили в Комитете по транспорту Исполкома города.

Ранее в Татарстане объявили смягчение «антиковидных» ограничений на период новогодних праздников. Развлекательным комплексам в торговых центрах разрешается работать по ночам до 11 января, однако вход будет открыт только для тех, у кого есть QR-код.