В Челнах часть «ЛИАЗов», подаренных Москвой, могут не выйти на маршрут из-за отсутствия комплектующих

В исполкоме Набережных Челнов объяснили, почему не все «ЛИАЗы», которые город получил в подарок от Москвы, работают на маршрутах. По словам замруководителя исполкома города Ильи Зуева, часть московских автобусов не используется из-за проблем с комплектующими.

На этих автобусах установлены двигатели «МАН» и импортные комплектующие. Из-за «возраста» автобусов часть из них нужно заменить, но в условиях санкций приобрести комплектующие стало тяжело. Тем не менее, работа в этом направлении ведется, заключил Зуев, передают «Челнинские известия».