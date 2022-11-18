 В Челнах часть «ЛИАЗов», подаренных Москвой, могут не выйти на маршрут из-за отсутствия комплектующих
news_header_top_970_100

В Челнах часть «ЛИАЗов», подаренных Москвой, могут не выйти на маршрут из-за отсутствия комплектующих

Комплектующие тяжело приобрести, так как они импортные.

Республика
18 ноября 2022  13:46
Автор:
Ольга Ильина

В исполкоме Набережных Челнов объяснили, почему не все «ЛИАЗы», которые город получил в подарок от Москвы, работают на маршрутах. По словам замруководителя исполкома города Ильи Зуева, часть московских автобусов не используется из-за проблем с комплектующими.

На этих автобусах установлены двигатели «МАН» и импортные комплектующие. Из-за «возраста» автобусов часть из них нужно заменить, но в условиях санкций приобрести комплектующие стало тяжело. Тем не менее, работа в этом направлении ведется, заключил Зуев, передают «Челнинские известия».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса