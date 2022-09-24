В ДУМ РТ разрешили мусульманам участвовать в частичной мобилизации

В Казани, 23 сентября, состоялось совместное рабочие заседание Совета улемов ДУМ РТ, а также Совета казыев и экспертов в области исламского права Казанского исламского университета под председательством Камиля хазрата Самигуллина. Вместе они изучили указ Президента РФ о частичной мобилизации.

Сопоставив его с канонами Шариата, в ДУМ РТ заявили, что данный документ не противоречит мусульманским ценностям, так как направлен на обеспечение безопасности, защиты Родины и отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов России.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на заседании Госсовета Татарстана депутат Эдуард Шарафиев заявил о своем желании мобилизоваться и участвовать в спецоперации на Украине. Он попросил не ставить бронь на него как на депутата. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в ответ сообщил, что подобные заявления сделали «около десяти человек», упомянув также и мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Руководитель татарстанского парламента сказал, что ему отрадно слышать такие слова.