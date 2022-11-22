В Челнах для складирования снега выделили три площадки

В Набережных Челнах для складирования снега выделили три площадки. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Так, одна из площадок находится вдоль проезда Тозелеш, вторая – в 52-м микрорайоном по улице Машиностроительная, а третья – в районе Элеваторной Горы. В общей сложности, для хранения снега используется 40 гектаров площадей.

В прошлом году было открыто две снегосвалки, и этого оказалось мало, они быстро заполнились снегом и третью площадку открыли только в феврале.

Ранее «КВ» предупреждали татарстанцев об опасности ледяного дождя.