 В Челнах для складирования снега выделили три площадки
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В Челнах для складирования снега выделили три площадки

Для хранения снега используется 40 гектаров площадей.

Республика
22 ноября 2022  16:24
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Набережных Челнах для складирования снега выделили три площадки. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Так, одна из площадок находится вдоль проезда Тозелеш, вторая – в  52-м микрорайоном по улице Машиностроительная, а третья – в районе Элеваторной Горы. В общей сложности, для хранения снега используется 40 гектаров площадей.

В прошлом году было открыто две снегосвалки, и этого оказалось мало, они быстро заполнились снегом и третью площадку открыли только в феврале. 

Ранее «КВ» предупреждали татарстанцев об опасности ледяного дождя.

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