 В Челнах из-за подозрительного пакета из магазина эвакуировали 235 человек
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В Челнах из-за подозрительного пакета из магазина эвакуировали 235 человек

Инцидент случился в гипермаркете «Лента» накануне вечером.

Республика
16 декабря 2021  10:45
Автор:
Николай Лукоянов

Из гипермаркета «Лента» в Набережных Челнах накануне было эвакуировано 220 посетителей и 15 человек персонала. Причиной этому стал подозрительный черный пакет, обнаруженный в магазинной тележке.

По адресу выехали пожарные машины, полицейские и машины «скорой».

Пакет обследовали металлоискателем, и стало ясно, что никакой угрозы нет. В пакете лежала мужская спецодежда, видимо, кто-то из посетителей забыл его в магазине.

Ранее сообщалось, что в школы Казани поступили ложные сообщения о минировании. В мэрии объяснили, почему не сообщается подробно о каждом «телефонном терроризме» и не называются номера школ. Активное освещение подобных сообщений о минировании в соцсетях провоцируют их рост.

 

 

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