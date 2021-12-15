В школы Казани поступили ложные сообщения о минировании

В сети начала распространяться информация, что в нескольких казанских школах были замечены сотрудники правоохранительных органов. Полиция проводила проверку в них из-за поступивших ложных сообщений о минировании, рассказали в мэрии города.

Также в мэрии объяснили, почему не сообщается подробно о каждом «телефонном терроризме» и не называются номера школ. Активное освещение подобных сообщений о минировании в соцсетях провоцируют их рост. Многие школьники считают, что это легкий способ прогулять уроки или контрольную по математике.

Однако нужно помнить, что сообщения о ложном минировании – это правонарушение, за которым следует наказание: штраф и постановка на учет.

Мэрия просит родителей не беспокоится и благодарит сотрудников правоохранительных органов за оперативное реагирование.