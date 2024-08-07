В Челнах льготным жильем обеспечат 680 семей

В Набережных Челнах активно ведется строительство четырех многоквартирных домов, которые в будущем обеспечат жильем 680 семей. Строительство финансируется за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ.

Новое жилье появится в 69-м микрорайоне города. На данный момент техническая готовность зданий составляет от 70,5 до 96,6%. Ожидается, что дома будут полностью готовы к сдаче до конца 2024 года.

Все квартиры будут сдаваться с качественной отделкой, включающей сантехнику, плиты, датчики учета воды, пожарную сигнализацию, регуляторы тепла, а также современную систему удаленного считавания данных.

Госжилфонд РТ отмечает, что за последние семь лет в Набережных Челнах в соципотечные дома заселились более 3 тысяч семей. В 2023 году в городе был сдан 63-й микрорайон, состоящий из 13 многоэтажных домов, построенных по программе соципотечного жилья. Для обеспечения микрорайона необходимыми коммуникациями Госжилфонд профинансировал прокладку сетей водо и теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

В планах на 2024 год строительство 56 домов в разных населенных пунктах Татарстана, которые рассчитаны на 3299 квартир. Общая площадь строящегося жилья составляет 161,7 тыс. квадратных метров.

Строительство льготного жилья является частью национального проекта «Жилье и городская среда».