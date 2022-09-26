В Челнах мобилизовали главного врача частной «скорой» помощи

Известного в Набережных Челнах врача-педиатра, главного врача частной «скорой» помощи Николая Зотова направили в Казань в рядах первого эшелона мобилизованных. Об этом в соцсетях рассказала директор центра лечебной педагогики «Чудо-дети» автограда Ася Кислова.

«Наш добрый друг, наш доктор, ждем Вас! Удачи!» - подписала она опубликованное фото с отправки призывников.

В своем аккаунте Зотов отметил, что рад пригодиться там, где нужны его помощь и навыки. Также он рассказал, что едет в первом эшелоне, потому что его профессия сейчас — одна из самых востребованных.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев опроверг информацию о том, что из города в зону СВО отправлено три тыс. человек. Он отметил, что всего на спецоперацию из автограда отправят порядка 1200 человек, среди которых будет около 90 офицеров.