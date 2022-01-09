 В Челнах мужчина ограбил незнакомца за то, что тот отказался оплатить услугу «собутыльник на час»
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В Челнах мужчина ограбил незнакомца за то, что тот отказался оплатить услугу «собутыльник на час»

Злоумышленник оказался дважды ранее судимым.

Истории
9 января 2022  16:12
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах мужчина ограбил незнакомца за то, что тот отказался заплатить ему за услугу «собутыльник на час». Об этом сообщают «Челнинские известия».

По данным следствия, подозреваемый сидел на скамейке перед подъездом и выпивал пиво. В это время мимо проходил потерпевший и предложил ему выпить вместе. На что мужчина ответил, что будет распивать алкоголь только за 5 тыс. рублей. Прохожий рассказал ему о том, что такой суммы у него нет. Злоумышленник начал обыскивать незнакомца, нашел телефон, прихватил сумку с вещами и скрылся. Он сдал мобильник в ломбард, деньги оставил себе, а документы выбросил.

На преступника завели уголовное дело и отправили в колонию строгого режима на 9 месяцев.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах мужчины украли попугая из зоомагазина.

 

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