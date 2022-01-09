 В Челнах мужчины украли попугая из зоомагазина — их ищет полиция
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В Челнах мужчины украли попугая из зоомагазина — их ищет полиция

Злоумышленники искали птицу в разных торговых точках.

Истории
9 января 2022  09:38
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах двое мужчин украли попугая из зоомагазина. Их разыскивает полиция. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам продавца, злоумышленники вошли в магазин, который находится в торговом центре, в три часа дня. Один из них отвлекал консультанта, а другой занимался похищением. 

Мужчины целенаправленно ходили по всем зоомагазинам, так как искали определенного попугая, отметил сотрудник. Кроме того, их видели и в других торговых точках.

Продавцы волнуются за жизнь попугая, ведь его вынесли на улицу, не укрыв клетку.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах дважды за сутки обокрали магазин спортивной одежды.

 

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