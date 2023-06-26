В Челнах мужчина зарезал отца кухонным ножом в субботу, 24 июня. От полученных травм 62-летний челнинец скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

По версии следствия, мужчины поссорились на фоне личной неприязни поссорились. В какой-то момент сын схватил кухонный нож и с целью убийства ударил отца в живот в область жизненно-важных органов.

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«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 24 августа 2023 года», — добавили в суде.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 26-летний мужчина во время ссоры ударил брата ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали.