 В Челнах на катках проведут мастер-классы по фигурному катанию
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В Челнах на катках проведут мастер-классы по фигурному катанию

Также запланированы музыкальные представления и активные оздоровительные игры.

Республика
8 декабря 2022  08:45
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах 10 декабря откроется каток на площади Азалык, на майдане парка Прибрежный, сообщили в пресс-службе мэрии автограда.

Во время зимних праздников на катках запланированы мастер-классы, музыкальные представления и активные оздоровительные игры, рассказал руководитель творческого отдела команды «Парки Набережных Челнов» Дмитрий Колесников.

7 января здесь состоится рождественская ярмарка. Мастера города представят свои изделия ручной работы, а творческие коллективы и артисты – свои номера.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 3 декабря возле стадиона «Ак Барс Арена» открылся каток под открытым небом. По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00 , в выходные — с 10:00 до 23:00 

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