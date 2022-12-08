В Челнах на катках проведут мастер-классы по фигурному катанию

В Челнах 10 декабря откроется каток на площади Азалык, на майдане парка Прибрежный, сообщили в пресс-службе мэрии автограда.

Во время зимних праздников на катках запланированы мастер-классы, музыкальные представления и активные оздоровительные игры, рассказал руководитель творческого отдела команды «Парки Набережных Челнов» Дмитрий Колесников.

7 января здесь состоится рождественская ярмарка. Мастера города представят свои изделия ручной работы, а творческие коллективы и артисты – свои номера.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 3 декабря возле стадиона «Ак Барс Арена» открылся каток под открытым небом. По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00 , в выходные — с 10:00 до 23:00