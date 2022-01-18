В Челнах на строительство мечети «Джамиг» за год собрали свыше 55 млн рублей

В Набережных Челнах на строительство мечети «Джамиг» за год собрали свыше 55 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные фонда финансовой поддержки строительства комплекса «Соборная мечеть».

Сбор 2021 года гораздо больше, чем удалось собрать годом ранее. Так, в позапрошлом году на счет мечети поступило 38 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что новую Соборную мечеть в столице РТ построят на берегу Казанки. Закладку камня проведут в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в этом году.