 В Челнах ограничат движение по проспекту Туфана из-за празднования Дня молодежи
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В Челнах ограничат движение по проспекту Туфана из-за празднования Дня молодежи

Ограничение будет действовать с 13.00 до 23.30.

Республика
19 июня 2023  12:55
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах ограничат движения по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполкома города Рамиль Халимов.

Так, движение будет ограничено от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева с 13.00 до 23.30.

Напомним, День молодежи пройдет в парке «Прибрежный» 24 июня. Начало в 16.00.  Хедлайнером Дня молодежи в Набережных Челнах станет популярный R&B исполнитель The Limba из Казахстана.

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