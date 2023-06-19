В Челнах ограничат движение по проспекту Туфана из-за празднования Дня молодежи

В Набережных Челнах ограничат движения по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполкома города Рамиль Халимов.

Так, движение будет ограничено от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева с 13.00 до 23.30.

Напомним, День молодежи пройдет в парке «Прибрежный» 24 июня. Начало в 16.00. Хедлайнером Дня молодежи в Набережных Челнах станет популярный R&B исполнитель The Limba из Казахстана.