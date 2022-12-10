 В Челнах определили площадки для использования пиротехники
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В Челнах определили площадки для использования пиротехники

На местах установят информационные таблички.

Республика
10 декабря 2022  15:51
Автор:
Карина Кострулева

В Набережных Челнах определили два места, на которых можно будет использовать пиротехнику в новогодние праздники. Одно из этих мест находится около городского пляжа, а второе на пустыре между 34 и 36 микрорайонами. Об этом сообщает пресс-служба Центрального района города.

Также глава ведомства Эдуард Фаттахов поручил установить на площадках информационные таблички. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в мэрии столицы Татарстана определили дни, когда в 2023 году плата с автомобилистов взиматься не будет.

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