 В Челнах открыли центральную новогоднюю елку
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В Челнах открыли центральную новогоднюю елку

Мероприятие посетил мэр автограда Наиль Магдеев.

Республика
18 декабря 2021  14:55
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах на площади «Азатлык» открыли центральную новогоднюю елку. Об этом сообщили «Челнинские известия».

Также на площади появились фигуры героев сказок, которые стали главным украшением.

Мероприятие посетил мэр города Наиль Магдеев и подвел итоги уходящего года.

«Мы собрались здесь, чтобы оглянуться в уходящий 2021 год. Он был трудный, непростой, к сожалению, коронавирусный» — подчеркнул Магдеев.

По словам главы Челнов, в ближайшее время на площади появится каток.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах падающая елка переехала с площади Азатлык на ипподром.

 

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