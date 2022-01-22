В Челнах пенсионерка выпала из окна на козырек подъезда

В Набережных Челнах пенсионерка 1938 года рождения выпала из окна на козырек подъезда. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о том, что пожилая женщина лежит на козырьке дома поступило вчера в 21.50. На место происшествия выехали пожарные спасатели и при помощи трехколенной лестницы спустили ее.

В настоящее время пенсионерка находится в местной больнице.

Как жительница оказалась на козырьке подъезда неизвестно.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на улице Кулагина женщина погибла, застряв в дверях троллейбуса.