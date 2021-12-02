 В Челнах площадь Азатлык перед Новым годом украсят в стиле детских сказок
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В Челнах площадь Азатлык перед Новым годом украсят в стиле детских сказок

Пересечение пешеходных дорожек будет украшено световыми тоннелями. 

Районы
2 декабря 2021  13:49
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах площадь Азатлык украсят в стиле детских татарских и русских сказок. Об этом сообщила начальник отдела генплана и развития территорий Малика Шамсиева. 

«Прогуливаясь, горожане будут угадывать названия сказок в световых фигурах», — отметила Шамсиева.

На площади со стороны проспекта Мира появится световая колоннада, которая станет фотозоной, а вокруг нее будут размещены фигуры в маскарадных костюмах и балерины, рассказала она.

На самой площади будут установлены большие снежинки, елочки и фигуры персонажей сказок. Также здесь разместят Тигра — символ 2022 года.

Фонтан превратится в сказочное озеро, где обитают лебеди, Су Анасы и Царевны-Лягушки. 

Елка подсветится теплой световой иллюминацией, добавила Шамсиева.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани центральную елку у «Чаши» откроют 24 декабря.

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