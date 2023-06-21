 В Челнах полицейские ищут подростков, бегавших по стене памяти у Вечного огня
news_header_top_970_100

В Челнах полицейские ищут подростков, бегавших по стене памяти у Вечного огня

На них обратили внимание прохожие.

Республика
21 июня 2023  11:53
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах полицейские ищут подростков, бегавших по стене памяти возле мемориального комплекса «Родина-мать». 

На фото, которое появилось в соцсетях, попали три подростка, бегавшие по стене памяти, на которой выбиты имена солдат, погибших в ВОВ и другие войны. 

«После проверки будет ясно, был ли у подростков злой умысел. Возможно, его и не было», — рассказали «Челнинским известиям» в УМВД по городу.

Ранее «КВ» сообщали, что в День памяти и скорби казанцы пронесут зажженные свечи от парка Горького до парка Победы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рустам Минниханов посетил новый паломнический центр Казанской епархии
В Татарстане в День памяти и скорби в мечетях совершат коллективные дуа-молитвы в память о погибших
Рустам Минниханов договорился о передаче про Татарстан на телеканале ОТР
В Челнах полицейские ищут подростков, бегавших по стене памяти у Вечного огня
В центре Казани из-за повреждения сети приостановили движение трамваев и троллейбусов
В Татарстане выявили 292 нарушения земельного законодательства
Татарстанцев предупредили об апрельской погоде в ближайшие дни
На решение проблем с нехваткой школ в Казани необходимо 60 млрд рублей