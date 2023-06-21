В Челнах полицейские ищут подростков, бегавших по стене памяти у Вечного огня

В Челнах полицейские ищут подростков, бегавших по стене памяти возле мемориального комплекса «Родина-мать».

На фото, которое появилось в соцсетях, попали три подростка, бегавшие по стене памяти, на которой выбиты имена солдат, погибших в ВОВ и другие войны.

«После проверки будет ясно, был ли у подростков злой умысел. Возможно, его и не было», — рассказали «Челнинским известиям» в УМВД по городу.

Ранее «КВ» сообщали, что в День памяти и скорби казанцы пронесут зажженные свечи от парка Горького до парка Победы.