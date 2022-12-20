 В Челнах появился детский исламский центр «Тарбия»
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В Челнах появился детский исламский центр «Тарбия»

Центр посещают 200 детей.

Республика
20 декабря 2022  09:21
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах прошла презентация первого Центра исламского дополнительного образования для детей и взрослых «Тэрбия». Он работает под патронажем ДУМ РТ. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

Церемония прошла при участии имама-мухтасиба автограда Альфаса Гайфуллина, заместителя имама-мухтасиба Ильдара Зиярова, а также более 30 предпринимателей города. 

Центр посещают 200 детей. Им объясняют основы ислама в игровой форме, рассказывают о татарской культуре, истории. После Челнов подобный центр открылся в Бавлах.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов открыл первый исламский офис Сбербанка в России. Это первое в стране отделение, которое оформлено по всем правилам шариата. Среди продуктов банка — аналог доверительного управления активами, халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия.

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