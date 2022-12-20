В Челнах появился детский исламский центр «Тарбия»

В Челнах прошла презентация первого Центра исламского дополнительного образования для детей и взрослых «Тэрбия». Он работает под патронажем ДУМ РТ. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

Церемония прошла при участии имама-мухтасиба автограда Альфаса Гайфуллина, заместителя имама-мухтасиба Ильдара Зиярова, а также более 30 предпринимателей города.

Центр посещают 200 детей. Им объясняют основы ислама в игровой форме, рассказывают о татарской культуре, истории. После Челнов подобный центр открылся в Бавлах.

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