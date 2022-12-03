В Челнах пожилой мужчина умер прямо у подъезда на глазах у соседа

В Набережных Челнах скорую помощь и полицию вызвал житель 50-го комплекса города. Мужчина встретил спецслужбы и рассказал, что прямо у подъезда на его глазах упал 62-летний сосед и перестал подавать признаки жизни. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Медицинская помощь уже не понадобилась. Сейчас предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что житель Альметьевска обвиняется в похищении знакомого, который случайно умер из-за ДТП. Перед похищением мужчина ударил потерпевшего по голове кирпичом.