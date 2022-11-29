Житель Альметьевска обвиняется в похищении знакомого, который случайно умер из-за ДТП

В РТ 32-летний житель Альметьевска обвиняется в похищении человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, ночью 25 ноября обвиняемый пил алкоголь в гостях у подруги с ее 53-летним соседом в Заинском районе. Затем мужчины поссорились, и злоумышленник ударил потерпевшего кирпичом по голове.

Когда тот отключился, обвиняемый связал ему руки и посадил на заднее сидение авто потерпевшего, направившись домой в Альметьевск. В дороге мужчина не справился с управлением, авто опрокинулось и вылетело в кювет.

Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник забрал у него банковскую карту и скрылся. Позже он приобрел с ее помощью продукты.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее «КВ» сообщали, что в Тукаевском районе Татарстана пенсионер приревновал одноклассника к своей жене, из-за чего похитил мужчину и вывез его к пруду.

Пенсионер под угрозой ножа связал руки однокласснику и насильно усадил его в авто. Тем не менее, похищенному мужчине удалось вырваться и обратиться в полицию.