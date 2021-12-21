В Челнах при производстве «Сосновоборской» колбасы выявили нарушения

Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения при проверки АПК «Камский», которая производит продукцию под маркой «Сосновоборская». Об этом сообщают «Челнинские известия»

Установлено, что работники лаборатории выкидывали одноразовые перчатки, а также ампулы «Калия теллурит» в мусорное ведро. Кроме того на них отсутствовала маркировка, что вызывало сомнения в их сроке годности.

Маркировки не было и на уборочном материале, а температура в помещении, где хранились био отходы, не отвечала нормам. На входе не было дезинфекционного коврика, а также дозаторов со средством для обработки рук и полотенец. В производственном отделе на таре с мясной продукцией не было маркировки, а тушки соприкасались между собой.

В адрес руководителя компании внесено представление об устранении нарушений.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций. Нарушения были выявлены в 59 объектах из 229 проверенных.