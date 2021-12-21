 В Челнах при производстве «Сосновоборской» колбасы выявили нарушения
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В Челнах при производстве «Сосновоборской» колбасы выявили нарушения

В адрес руководителя компании внесено представление об устранении нарушений.

Истории
21 декабря 2021  16:35
Автор:
Эдуард Салихов

Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения при проверки АПК «Камский», которая производит продукцию под маркой «Сосновоборская». Об этом сообщают «Челнинские известия»

Установлено, что работники лаборатории выкидывали одноразовые перчатки, а также ампулы «Калия теллурит» в мусорное ведро. Кроме того на них отсутствовала маркировка, что вызывало сомнения в их сроке годности.

Маркировки не было и на уборочном материале, а температура в помещении, где хранились био отходы, не отвечала нормам. На входе не было дезинфекционного коврика, а также дозаторов со средством для обработки рук и полотенец. В производственном отделе на таре с мясной продукцией не было маркировки, а тушки соприкасались между собой. 

В адрес руководителя компании внесено представление об устранении нарушений.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций. Нарушения были выявлены в 59 объектах из 229 проверенных.

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