 В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций
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В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций

Нарушения были выявлены в 59 объектах из 229 проверенных.

Республика
10 декабря 2021  13:34
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Всего за неделю республиканский Роспотребнадзор проверил 229 объектов. В 59 были выявлены нарушения. Сотрудники ведомства составили 50 протоколов на общую сумму 884 тыс. рублей.

Деятельность пяти нарушителей антивирусных мер была приостановлена — это четыре кафе в Елабуге и одно сельскохозяйственное предприятие в Буинске.

Напомним, на прошлой неделе в Татарстане из-за нарушения антиковидных мер Роспотребнадзор приостановил деятельность 8 организаций.

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