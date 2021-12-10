В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Всего за неделю республиканский Роспотребнадзор проверил 229 объектов. В 59 были выявлены нарушения. Сотрудники ведомства составили 50 протоколов на общую сумму 884 тыс. рублей.

Деятельность пяти нарушителей антивирусных мер была приостановлена — это четыре кафе в Елабуге и одно сельскохозяйственное предприятие в Буинске.

Напомним, на прошлой неделе в Татарстане из-за нарушения антиковидных мер Роспотребнадзор приостановил деятельность 8 организаций.