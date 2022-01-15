 В Челнах пропал 11-летний мальчик
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В Челнах пропал 11-летний мальчик

Святослава Оськина разыскивают с 12 января. 

Республика
15 января 2022  14:07
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах идут поиски 11-летнего Святослава Оськина. Ребенок ушел в школу три дня назад и не вернулся. Об этом сообщили в группе «ПСО Челны поиск «Василиса». 

Ребенок худощавого телосложения, рост около 140 сантиметров, русый. Был одет в черно-серую болоньевую куртку до колен, школьные брюки. На мальчике были черная шапка и зимние кроссовки со светлой подошвой. 

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефону +7 (927) 434-77-88, +7 (927) 412-69-99.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана пропал десятилетний мальчик. Ребенок не пришел домой из школы.

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В Челнах пропал 11-летний мальчик
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