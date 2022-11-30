В Челнах проведут флешмоб «Автоелка»

В мессенджере Telegram появился канал, где автолюбителей Набережных Челнов приглашают принять участие во флешмобе «Автоелка», то есть сделать елку из машин.

Провести флешмоб и «войти в историю» планируют 11 декабря на автодроме «Вираж».

«Длина площадки почти 400 метров, света вокруг, можно сказать, нет. Территория частная. Вдоль площадки поместим елку. При въезде есть еще место для надписи «2023». И есть место параллельно елке слева – 200 м свободных для надписи «Набережные Челны» или «Chelny City», - рассказали организаторы.

Во время флешмоба будет поддержка с воздуха и фото/видео сьемка.