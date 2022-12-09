В Челнах организацию и ее главу оштрафовали на 70 тыс. за незаконный прием на работу экс-госслужащего

Камская транспортная прокуратура провела проверку в организации, занимающейся ремонтом автомобилей. Установлено, что в эту организацию приняли на работу бывшего сотрудника Татарстанской таможни.

При этом, нарушая ФЗ «О противодействии коррупции» и Трудовой кодекс России, сведения о заключении трудового договора с экс-госслужащим на предыдущее место его службы организация своевременно не направила.

В итоге Камский транспортный прокурор в отношении организации и ее руководителя возбудил уголовные дела. Позже суд оштрафовал подсудимых на 50 и 20 тыс. рублей соответственно.

Требование закона уведомлять о приеме на работу бывших государственных служащих, если до увольнения со службы они замещали «коррупционно опасные» должности, – одна из активно реализуемых на практике антикоррупционных мер, сообщили в пресс-службе Камского транспортного прокурора.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане оштрафовали на 9,5 млн рублей коллекторские и микрофинансовые организации.

За 10 месяцев сотрудники Управления составили 186 протоколов по делам об админиистративных правонарушениях. Коллекторов привлекали к ответственности из-за того, что они превышали установленный лимит телефонных звонков, направляли должнику сообщения со скрытого номера с требованием о возврате просроченной задолженности и многое другое.