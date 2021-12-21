В Челнах с 1 января проезд в общественном транспорте будет стоить 27 рублей

В Набережных Челнах с 1 января 2022 года проезд в общественном транспорте будет стоить 27 рублей. На данный момент проезд в общественном транспорте автограда стоит 25 рублей. Решение приняли в Госкомитете РТ по тарифам.

При расчете тарифа госкомитет учел расходы на техобслуживание и ремонт, лизинговые платежи, расходы на ГСМ, оплату труда и прочее. Добавим, что сами перевозчики предлагали повысить стоимость проезда до 35 рублей наличными и до 30 рублей за безналичный.

Отметим, что при оплате проезда билетом длительного пользования на 100 поездок стоимость не изменится. Она останется на уровне 20 рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что подорожание тарифов на 2 рубля не сильно изменит экономическую ситуацию для перевозчиков.