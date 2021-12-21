 В Челнах с 1 января проезд в общественном транспорте будет стоить 27 рублей
news_header_top_970_100

В Челнах с 1 января проезд в общественном транспорте будет стоить 27 рублей

На данный момент проезд в общественном транспорте автограда стоит 25 рублей.

Истории
21 декабря 2021  18:58
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах с 1 января 2022 года проезд в общественном транспорте будет стоить 27 рублей. На данный момент проезд в общественном транспорте автограда стоит 25 рублей. Решение приняли в Госкомитете РТ по тарифам.

При расчете тарифа госкомитет учел расходы на техобслуживание и ремонт, лизинговые платежи, расходы на ГСМ, оплату труда и прочее. Добавим, что сами перевозчики предлагали повысить стоимость проезда до 35 рублей наличными и до 30 рублей за безналичный.

Отметим, что при оплате проезда билетом длительного пользования на 100 поездок стоимость не изменится. Она останется на уровне 20 рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что подорожание тарифов на 2 рубля не сильно изменит экономическую ситуацию для перевозчиков.

Новости
В Казани на Осиновской улице расширят дорогу до четырех полос
В Татарстане за сутки от ковида скончались пять человек
«Казанские ведомости» признаны лучшими в освещении инвестиционной деятельности Татарстана в 2021 году
«Казанские ведомости» признаны лучшими в освещении инвестиционной деятельности Татарстана в 2021 году
В Челнах с 1 января проезд в общественном транспорте будет стоить 27 рублей
В Татарстане после вмешательства прокуратуры инвалиду выдали слуховой аппарат
В Зеленодольске из-за коммунальной аварии несколько жилых домов остались без теплоснабжения
Верховный суд РТ отменил условное наказание челнинцам, избившим пожилого врача в трамвае
Путин подписал законопроект о региональной власти