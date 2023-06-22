 В Челнах с рыбалки не вернулся 23-летний парень: нашли только помятую машину
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В Челнах с рыбалки не вернулся 23-летний парень: нашли только помятую машину

Поиски ведут полиция и добровольцы.

Республика
22 июня 2023  13:20
Автор:
Эдуард Салихов

Полиция и добровольцы ищут пропавшего неподалеку от Челнов 23-летнего жителя Солтанова Азата Айдаровича. Два дня назад он уехал в Мамадыш на рыбалку. В 15 часов он сообщил родственникам, что возвращается, но до дома так и не доехал.

Позже неподалеку от Челнов нашли его «Гранту» и документы. Машина была помята, но юноши внутри не оказался. 

Приметы: рост 198 см, худощавого телосложения, черные волосы, голубые глаза. Был одет в темную куртку, оранжевый комбинезон дорожного рабочего.

Всех, обладающих сведениями, просят звонить по телефонам 89178698364, 89053732135, 89172604743. 

Напомним, что 25 мая во всем мире отмечается День пропавших детей. В Татарстане в этом году правоохранительные органы приняли заявления на розыск 224 несовершеннолетних детей. Почему они пропадают и как находятся — в материале «КВ».

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