В Челнах с рыбалки не вернулся 23-летний парень: нашли только помятую машину

Полиция и добровольцы ищут пропавшего неподалеку от Челнов 23-летнего жителя Солтанова Азата Айдаровича. Два дня назад он уехал в Мамадыш на рыбалку. В 15 часов он сообщил родственникам, что возвращается, но до дома так и не доехал.

Позже неподалеку от Челнов нашли его «Гранту» и документы. Машина была помята, но юноши внутри не оказался.

Приметы: рост 198 см, худощавого телосложения, черные волосы, голубые глаза. Был одет в темную куртку, оранжевый комбинезон дорожного рабочего.

Всех, обладающих сведениями, просят звонить по телефонам 89178698364, 89053732135, 89172604743.

Напомним, что 25 мая во всем мире отмечается День пропавших детей. В Татарстане в этом году правоохранительные органы приняли заявления на розыск 224 несовершеннолетних детей. Почему они пропадают и как находятся — в материале «КВ».