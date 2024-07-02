В челнинской стоматологии пациент заразился инфекцией

В Набережных Челнах приостановлена деятельность стоматологической клиники «АРТ-СТОМ» после выявления грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм, приведших к заражению пациента инфекцией.

Специалистами Набережночелнинского территориального отдела было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как у пациента клиники было зарегистрировано инфекционное заболевание.

В ходе расследования были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, включая несоблюдение правил дезинфекции и стерилизации многоразового инструментария, нерегулярность генеральных уборок и обеззараживания помещений, а также использование просроченных дезинфицирующих средств. Несоблюдение этих норм может привести к серьезным последствиям для здоровья пациентов.

В отношении компании были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Клиника была опечатана, а материалы направлены в суд. По решению суда юридическое лицо было признано виновным и наказано административным приостановлением деятельности на 90 суток.