В челнинской стоматологии пациент заразился инфекцией

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Республика
2 июля 2024  15:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах приостановлена деятельность стоматологической клиники «АРТ-СТОМ» после выявления грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм, приведших к заражению пациента инфекцией.

Специалистами Набережночелнинского территориального отдела было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как у пациента клиники было зарегистрировано инфекционное заболевание.

В ходе расследования были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, включая несоблюдение правил дезинфекции и стерилизации многоразового инструментария, нерегулярность генеральных уборок и обеззараживания помещений, а также использование просроченных дезинфицирующих средств. Несоблюдение этих норм может привести к серьезным последствиям для здоровья пациентов.

В отношении компании были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Клиника была опечатана, а материалы направлены в суд. По решению суда юридическое лицо было признано виновным и наказано административным приостановлением деятельности на 90 суток.

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