В Челнах три пары отпраздновали 55-летие совместной жизни

Во Дворце торжеств Набережных Челнов девять пар поздравили с золотой свадьбой – 50-летием совместной жизни, и три пары отметили 55-летие – изумрудную свадьбу. В торжестве принял участие мэр Наиль Магдеев. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В молодые годы они приехали из разных уголков страны для того, чтобы возвести город на Каме. Благодаря великой стройке, они нашли свою любовь, построили семьи, воспитали детей, а сейчас радуются успехам внуков и правнуков», - подписал мэр фотографии.

Магдеев пожелал всем здоровья, любви и долгих лет жизни.