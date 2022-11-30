 В Челнах три пары отпраздновали 55-летие совместной жизни
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В Челнах три пары отпраздновали 55-летие совместной жизни

Еще девять пар отметили золотую свадьбу.

Республика
30 ноября 2022  10:10
Автор:
Ольга Ильина

Во Дворце торжеств Набережных Челнов девять пар поздравили с золотой свадьбой – 50-летием совместной жизни, и три пары отметили 55-летие – изумрудную свадьбу. В торжестве принял участие мэр Наиль Магдеев. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В молодые годы они приехали из разных уголков страны для того, чтобы возвести город на Каме. Благодаря великой стройке, они нашли свою любовь, построили семьи, воспитали детей, а сейчас радуются успехам внуков и правнуков», - подписал мэр фотографии.

Магдеев пожелал всем здоровья, любви и долгих лет жизни.

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В Челнах три пары отпраздновали 55-летие совместной жизни
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