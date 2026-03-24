В Челнах ушел из жизни заслуженный тренер по легкой атлетике Виктор Пермитин

24 марта 2026  15:11

На 84-м году жизни скончался известный спортивный наставник, мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Александрович Пермитин. Об этом сообщают местные СМИ.

Виктор Пермитин посвятил спортивной деятельности 47 лет. За годы тренерской работы он подготовил не одно поколение спортсменов, которые становились победителями и призерами соревнований различного уровня, прославляя Набережные Челны и Татарстан.

Спортивная династия получила продолжение: сын Константин и внук Василий пошли по стопам отца и деда, также добившись успехов в легкой атлетике и тренерской работе.

Прощание с Виктором Александровичем Пермитиным пройдет 25 марта в 09:50 в часовне Боровецкой церкви.

