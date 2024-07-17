В Челнах водитель Lada задержан с крупной партией наркотиков

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Республика
17 июля 2024  11:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов задержали 38-летнего местного жителя, у которого при досмотре автомобиля Лада был обнаружен пакет с синтетическим наркотическим средством массой 131 грамм.

Подозрение у инспекторов вызвала нервность водителя, который оглядывался по сторонам во время общения с ними. В ходе досмотра в рюкзаке на переднем пассажирском сиденье был обнаружен пакет с веществом белого цвета.

Экспертиза подтвердила, что содержимое пакета является синтетическим наркотическим средством.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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В Челнах водитель Lada задержан с крупной партией наркотиков
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