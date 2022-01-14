 В Челнах уволили водителя маршрутки, отобравшего у ребенка транспортную карту
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В Челнах уволили водителя маршрутки, отобравшего у ребенка транспортную карту

Шофера внесли в «черный список» транспортного предприятия.

Республика
14 января 2022  08:59
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в соцсетях местная жительница Набережных Челнов заявила, что в микроавтобусе 13-го маршрута водитель отобрал транспортную карту ее несовершеннолетней дочери, которая по какой-то причине не смогла оплатить поездку. Об этом пишет «Челнинские известия».

По словам матери, шофер отобрал карту со словами что та находится в черном списке, хотя карта выдана недавно. Мужчина самовольно набрал какие-то цифры и приложил обратной стороной карту к валидатору.  Потом швырнул карту на панель перед собой, девочке же предъявил ультиматум, что она поедет с ним до конечной остановки, рассказала челнинка.

В инцидент вмешалась одна из пассажиров – она вступилась за ребенка, и только тогда водитель микроавтобуса замолчал.

Водителя микроавтобуса 13-го маршрута уже нашли и уволили, заверил «Челнинские известия» гендиректор «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин. 50-летего шофера внесли в «черный список» – а это значит, что он больше не сможет трудоустроиться ни на один маршрут, который обслуживает транспортное предприятие.

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