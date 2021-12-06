В Челнах за неделю 34 человека получили штрафы за проезд без QR-кодов

В Набережных Челнах на прошлой неделе 34 человека получили штраф за проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Об этом на деловом понедельнике рассказал первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Он также отметил, что в городе зафиксировано снижение пассажиропотока — с 90–95 тыс. до 72 тыс.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пассажиропоток в общественном транспорте РТ с введением QR-кодов упал на 30%.

Напомним, что с 22 ноября в Татарстане лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.