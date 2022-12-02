В Челнах задержали главу организации «Кречет» по подозрению в вербовке в украинские ДРГ

В Набережных Челнах задержали главу организации «Кречет». Он подозревается в вербовке в украинские диверсионно-разведывательные группы, а также в пропаганде нацизма. Об этом сообщает «Татар-информ».

Руководили мужчиной из Киева. Последователей он находил через свои курсы обучения русскому воинскому искусству, которые проводил в автограде. Также он преподавал языческие практики и проводил различные тренинги.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «КВ» сообщали, что на территории Татарстана пресекли деятельность пособника международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад»* А. Маткасымова 1996 года рождения.

По указанию террористов, Маткасымов переводил деньги на нужды боевиков, которые находятся на подконтрольной террористам зоне в Сирийской Арабской Республике. В отношении подозреваемого возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.