В Челнах закрыли бассейн «Фитнес Хаус» после того, как посетитель заразился кишечной инфекцией

news_top_970_100
Республика
29 августа 2024  16:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах суд приостановил деятельность бассейна «Фитнес Хаус» на 20 суток из-за выявленных нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора РТ.

Причиной стало эпидемиологическое расследование, проведенное после того, как у посетителя фитнес-центра с бассейном была зарегистрирована острая кишечная инфекция.

В ходе расследования выяснилось, что в бассейне «Фитнес Хаус» имелись грубые нарушения. Например, помещения водоподготовки находились в антисанитарном состоянии, пробы воды не соответствовали санитарным нормам, не проводились исследования на безопасность воды, не были поданы уведомления о неудовлетворительных пробах воды, не были приняты меры по исправлению ситуации, и, кроме того, у сотрудников не проводились медицинские осмотры.

В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего фитнес-центром, были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, бассейн был опечатан. Городской суд принял решение о запрете деятельности бассейна сроком на 20 суток.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Группа питбайкеров избила подростка под Казанью
Минниханов по видеосвязи открыл 11 новых школ в Татарстане
Казанские поселки Вишневка и Чернопенье будут соединены четырехполосной дорогой
В Челнах закрыли бассейн «Фитнес Хаус» после того, как посетитель заразился кишечной инфекцией
В Казани и Осиново зафиксированы превышения по сероводороду
Казань встречает Всероссийский форум национальных СМИ
Казань встречает Всероссийский форум национальных СМИ
Грузовой порт открылся в Свияжском логистическом комплексе
Азат Гильмутдинов назначен Председателем Верховного суда Республики Татарстан