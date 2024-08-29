В Челнах закрыли бассейн «Фитнес Хаус» после того, как посетитель заразился кишечной инфекцией

В Набережных Челнах суд приостановил деятельность бассейна «Фитнес Хаус» на 20 суток из-за выявленных нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора РТ.

Причиной стало эпидемиологическое расследование, проведенное после того, как у посетителя фитнес-центра с бассейном была зарегистрирована острая кишечная инфекция.

В ходе расследования выяснилось, что в бассейне «Фитнес Хаус» имелись грубые нарушения. Например, помещения водоподготовки находились в антисанитарном состоянии, пробы воды не соответствовали санитарным нормам, не проводились исследования на безопасность воды, не были поданы уведомления о неудовлетворительных пробах воды, не были приняты меры по исправлению ситуации, и, кроме того, у сотрудников не проводились медицинские осмотры.

В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего фитнес-центром, были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, бассейн был опечатан. Городской суд принял решение о запрете деятельности бассейна сроком на 20 суток.