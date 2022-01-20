 В Челнах закрыли Ледовый дворец из-за нарушений пожарной безопасности
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В Челнах закрыли Ледовый дворец из-за нарушений пожарной безопасности

В настоящее время решается вопрос о том, где будут проходить тренировки местной хоккейной команды.

Республика
20 января 2022  14:20
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах по решению суда закрыли Ледовый дворец из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщают «Челнинские известие».

Все входы в здание опечатаны и закрыты со вчерашнего дня. Директор дворца Рустем Файзрахманов от комментариев отказался, а приемная и хоккейный клуб «Челны» вовсе не отвечают на звонки.

В настоящее время решается вопрос о том, где будут проходить тренировки местной хоккейной команды. Детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, распределили по другим аренам.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах на ремонт Ледового дворца потратят 72 млн рублей.

 

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