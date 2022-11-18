В Челнах запретили переводить деньги за проезд на банковские карты водителей

В Набережных Челнах запретили переводить деньги за проезд на банковские карты водителей. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор «Пассажирских перевозок» Николай Тятюшкин.

Объявления об этом разместят во всех салонах транспорта, а ответственность за нарушение понесут обе стороны. Несмотря на все предупреждения, происходили случаи оплаты проезда «вне кассы», после которых от пассажиров поступали жалобы.

Сейчас в автобусах начали появляться вывески с QR-кодами и терминалы на поручнях. Это поможет челнинцам самостоятельно оплачивать проезд.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах часть «ЛИАЗов», подаренных Москвой, могут не выйти на маршрут из-за отсутствия комплектующих.