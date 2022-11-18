 В Челнах запретили переводить деньги за проезд на банковские карты водителей
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В Челнах запретили переводить деньги за проезд на банковские карты водителей

Ответственность за нарушение понесут обе стороны.

Республика
18 ноября 2022  14:57
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Набережных Челнах запретили переводить деньги за проезд на банковские карты водителей. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор «Пассажирских перевозок» Николай Тятюшкин.

Объявления об этом разместят во всех салонах транспорта, а ответственность за нарушение понесут обе стороны. Несмотря на все предупреждения, происходили случаи оплаты проезда «вне кассы», после которых от пассажиров поступали жалобы. 

Сейчас в автобусах начали появляться вывески с QR-кодами и терминалы на поручнях. Это поможет челнинцам самостоятельно оплачивать проезд.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах часть «ЛИАЗов», подаренных Москвой, могут не выйти на маршрут из-за отсутствия комплектующих.

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