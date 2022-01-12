В Челнах завершилась реконструкция парка Гренада

В Набережных Челнах завершилось благоустройство общественного парка Гренада. Об этом пишут «Челнинские известия», ссылаясь на слова генерального директора подрядной компании «Абсолют» Ильдара Гафарова.

На территории парка есть скейт-парк, памп-трек, площадка для соревнований дронов. В этом году появились павильоны для душевых, туалета и кафе, детская площадка, а также площадка для выгула собак.

Парк реконструировали с 2019 года, на проект выделили около 324 млн рублей. Парк называют знаковым местом отдыха для горожан.