 В Челнах завершилась реконструкция парка Гренада
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В Челнах завершилась реконструкция парка Гренада

На проект было выделено около 324 рублей.

Республика
12 января 2022  11:10
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах завершилось благоустройство общественного парка Гренада. Об этом пишут «Челнинские известия», ссылаясь на слова генерального директора подрядной компании «Абсолют» Ильдара Гафарова.

На территории парка есть скейт-парк, памп-трек, площадка для соревнований дронов. В этом году появились павильоны для душевых, туалета и кафе, детская площадка, а также площадка для выгула собак.

Парк реконструировали с 2019 года, на проект выделили около 324 млн рублей. Парк называют знаковым местом отдыха для горожан.

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