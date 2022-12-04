В Челнах женам мобилизованных, родившим ребенка, выплатят 100 тыс. рублей

Женам мобилизованных в Набережных Челнов при рождении ребенка выделят материальную помощь в 100 тыс. рублей. О таком решении сообщил мэр автограда Наиль Маганов.

Он напомнил, что накануне в Челнах выписали нового жителя города, сына мобилизованного. Более того, для пары это первенец.

«Сегодня был именно такой трогательный момент – мы встречали нового жителя Набережных Челнов – в семье нашего воина Эдуарда (ему дали увольнительную на один день) и его супруги Алины родился первенец, его назвали Динаром», - рассказал он.

Ранее «КВ» сообщали, что компания «Акульчев» в Набережных Челнах выплатит мобилизованным работникам по 100 тыс. рублей. Также за ними сохранятся их должности, рабочие места и выплата ежемесячных окладов. Более того, «Акульчев» закупил военнослужащим полную экипировку.

Напомним, на заводе «КАМАЗ» призванным на службу сотрудникам ежемесячно будут выплачивать по 50 тыс. рублей и за ними так же сохранятся рабочие места.