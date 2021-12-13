 В Челнах женщина избила мужчину сковородкой и ударила ножом
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В Челнах женщина избила мужчину сковородкой и ударила ножом

Потерпевший госпитализирован.

Истории
13 декабря 2021  08:21
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах из-за ссоры 25-летняя девушка ударила сковородой 35-летнего местного жителя, а затем воткнула ему нож в область груди. Пострадавшего доставили в БСМП и прооперировали. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сотрудники Росгвардии и уголовного розыска выяснили, что челнинка работает оператором ЧПУ на местном предприятии, ранее уже была судима за разбой. Сейчас ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах мужчина избил молотком до смерти бывшего сожителя своей женщины.

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В Челнах женщина избила мужчину сковородкой и ударила ножом
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