В Челнах женщина избила мужчину сковородкой и ударила ножом

В Набережных Челнах из-за ссоры 25-летняя девушка ударила сковородой 35-летнего местного жителя, а затем воткнула ему нож в область груди. Пострадавшего доставили в БСМП и прооперировали. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сотрудники Росгвардии и уголовного розыска выяснили, что челнинка работает оператором ЧПУ на местном предприятии, ранее уже была судима за разбой. Сейчас ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах мужчина избил молотком до смерти бывшего сожителя своей женщины.