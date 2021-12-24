В центре Казани могут ограничить движение в предпраздничные дни и новогодние каникулы

В центре Казани в предпраздничные дни и новогодние каникулы могут ограничить движение по нескольким улицам. Такое решение выдвинуто из-за вероятности скопления большой массы людей вблизи мест празднований, сообщает мэрия Казани.

Некоторые улицы могут закрыть до 00:00 14 января. В список этих улиц вошли: улица С.Хакима, от пересечения с улицы Декабристов до пересечения с улицы Абсалямова (в обе стороны); улица Бондаренко, от дома №3 по улице С.Хакима до участка, примыкающего к улице С.Хакима (в обе стороны); улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

Полный список улиц можно посмотреть на сайте городской мэрии, перейдя по этой ссылке.

Наибольшее число празднующих соберется 24 декабря, в день открытия главной елки и в Новый год 31 декабря.

Водители должны учитывать это, планируя свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Казани до 30 декабря частично ограничат движение по улицам Жуковского и Карла Маркса.