 В центре Казани могут ограничить движение в предпраздничные дни и новогодние каникулы
news_header_top_970_100

В центре Казани могут ограничить движение в предпраздничные дни и новогодние каникулы

Некоторые улицы могут закрыть до 00:00 14 января.

Город
24 декабря 2021  20:38
Автор:
Николай Лукоянов

В центре Казани в предпраздничные дни и новогодние каникулы могут ограничить движение по нескольким улицам. Такое решение выдвинуто из-за вероятности скопления большой массы людей вблизи мест празднований, сообщает мэрия Казани.

Некоторые улицы могут закрыть до 00:00 14 января. В список этих улиц вошли: улица С.Хакима, от пересечения с улицы Декабристов до пересечения с улицы Абсалямова (в обе стороны); улица Бондаренко, от дома №3 по улице С.Хакима до участка, примыкающего к улице С.Хакима (в обе стороны); улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

Полный список улиц можно посмотреть на сайте городской мэрии, перейдя по этой ссылке.

Наибольшее число празднующих соберется 24 декабря, в день открытия главной елки и в Новый год 31 декабря.

Водители должны учитывать это, планируя свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Казани до 30 декабря частично ограничат движение по улицам Жуковского и Карла Маркса.

 

Новости
Госсовет РТ одобрил законопроект о реформе муниципальной власти в субъектах
В центре Казани могут ограничить движение в предпраздничные дни и новогодние каникулы
Минниханов раскритиковал слова мэра Елабуги о непривитых ветеранах
Мэр Елабуги Рустем Нуриев извинился за высказывание о непривитых пенсионерах
В Татарстане за сутки от коронавируса умерли три женщины и один мужчина
На открытии катка в «Черном озере» выступит М'Dee и «Оммаж»
Компания #Суварстроит вошла в топ-100 застройщиков России
В Казани вручили 90 именных стипендий талантливой молодежи