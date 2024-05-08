В центре Казани перекроют проезд с 8 по 10 мая

Ограничение начнет действовать в 16.30 8 мая и будет снято в 2.00 10-го числа. В это время здесь проведут подготовку площадок, репетиции, а затем и сами торжества в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале городской комитет по транспорту.

Общественный транспорт Казани 9 и 10 мая будет работать по графику выходного дня. 9 мая наземный транспорт также будет работать по графику выходного дня с продлением режима работы до 23.30, в этот же день с 20.00 метрополитен перейдет на усиленный режим работы, сообщили в городской мэрии.

С 18 часов 9 мая автомобилистам будет недоступна ул. Бондаренко. Проезд, как ожидается, будет открыт в 22.00 9 мая.

При необходимости 8 мая с 16.30 до 23.30 временно изменятся схемы движения городского пассажирского транспорта.

В направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют:

- автобусный маршрут №6 по «Ул. Татарстан», «Ул. Право-Булачная», «Ул. Астрономическая», «Ул. Лобачевского», «Ул. Б.Красная», «Ул. Батурина» и далее по маршруту (пропускаются остановки «Колхозный рынок», «Ул. Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион»);

- автобусные маршруты №15, 29, 75 по «Ул. Право-Булачная», «Ул. Астрономическая», «Ул. Лобачевского», «Ул. Б.Красная», «Ул. Батурина» и далее по маршруту (пропускаются остановки «Педагогический институт», «Ул. Чернышевского» и «Центральный стадион»).

В направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют:

- автобусный маршрут №6 по «Ул. Саид-Галеева», «Ул. Б.Шахиди», «Ул. Тукая», «Ул. Татарстан» и далее по маршруту (пропускаются остановки «Центральный стадион», «Ул. Чернышевского», «Педагогический институт», «Театр им. Г.Камала»);

- автобусные маршруты №35а, 47 по «Ул. Саид-Галеева», «Ул. Ташаяк», «Ул. Московская», «Ул. Чернышевского», «Ул. Лево-Булачная» и далее по маршруту (пропускается остановка «Центральный стадион»).

Схемы движения городского пассажирского транспорта 9 мая с 00.00 до 24.00 изменятся в следующем порядке.

В направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют:

- автобусные маршруты №35а, 47 по «Ул. Саид-Галеева», «Ул. Ташаяк», «Ул. Московская» и далее по маршруту (пропускается остановка «Центральный стадион»).

В направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют:

- автобусы №35, 47 едут по «Ул. Пушкина», «Ул. Право-Булачная», «Ул. Астрономическая», «Ул. Лобачевского», «Ул. Б.Красная», «Ул. Батурина» и далее по маршруту (пропускаются остановки «Колхозный рынок», «Ул. Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион»).

Движение общественного транспорта 10 мая с 00.00 до 8.00 изменится в следующем порядке.

В направлении Дворца водных видов спорта через железнодорожный вокзал по Кировской дамбе следуют:

- автобусный маршрут №74 по «Ул. Б.Крыловка», «Ул. Вахитова», «Ул. Чистопольская» далее по маршруту (пропускаются остановки «Центральный стадион», «Энергетический университет»).

В направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы:

- автобус №74 съезжает на Кремлевскую набережную по «Ул. Саид-Галеева» и далее по маршруту (пропускается остановка «Центральный стадион»).

Троллейбус №2 не будет курсировать 8 мая с 16.00 и полностью 9 мая. Общественный транспорт начнет курсировать 10 мая с 8.00.

К 21.00 9 мая по Кремлевской набережной и ул. Московской для транспортного обслуживания жителей после завершения праздничных мероприятий будут поданы автобусные маршруты №6, 29, 47, 60, 75 по «Ул. Московской» от «Ул. Ташаяк» до местного проезда в направлении Кировской дамбы; автобусные маршруты №30, 47, 63, 74, 90 по ул. Московской в направлении центра города; автобусные маршруты №22, 28а, 89 от Кремлевской набережной (остановка «Цирк»).