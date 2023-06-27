В центре Казани под окнами дома обнаружили тело 17-летнего подростка с ножевыми ранениями

Сегодня в ряде Telegram-каналах появилась информация, что в центре Казани погиб 17-летний парень. Его нашли под окнами одного из домов.

Как стало известно «КВ» из собственных источников, у молодого человека 2005 года рождения были ножевые ранения в области груди. Он выпал из окна 2-го этажа, но квартира была заперта изнутри. К моменту приезда медиков, парень был еще жив, но скончался по дороге в больницу.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане предъявили обвинение мужчине за убийство 17-летней дочери. Житель Ютазинского района признал свою вину. В результате обвиняемому суд выбрал меру в виде заключения под стражу.