 В центре Казани под окнами дома обнаружили тело 17-летнего подростка с ножевыми ранениями
news_header_top_970_100

В центре Казани под окнами дома обнаружили тело 17-летнего подростка с ножевыми ранениями

Юноша скончался по дороге в больницу.

Город
27 июня 2023  12:24

Сегодня в ряде Telegram-каналах появилась информация, что в центре Казани погиб 17-летний парень. Его нашли под окнами одного из домов.

Как стало известно «КВ» из собственных источников, у молодого человека 2005 года рождения были ножевые ранения в области груди. Он выпал из окна 2-го этажа, но квартира была заперта изнутри. К моменту приезда медиков, парень был еще жив, но скончался по дороге в больницу. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане предъявили обвинение мужчине за убийство 17-летней дочери. Житель Ютазинского района признал свою вину. В результате обвиняемому суд выбрал меру в виде заключения под стражу.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Высшая передача» от Авито Авто: эксперты и бизнесмены обсудили тренды авторынка
В центре Казани под окнами дома обнаружили тело 17-летнего подростка с ножевыми ранениями
Болельщиков Суперкубка России в Казани впустят на «Ак Барс Арену» без Fan ID
Концепцию реновации ДК «Химиков» в Казани презентуют после серии общественных слушаний
В Челнах по проспекту Вахитова на сутки ограничат движение
В Казани утвердили дату авиационного фестиваля «Я выбираю небо!»
В честь Курбан-байрама на казанской телебашне включится праздничная подсветка
В Минспорта Татарстана анонсировали старт продаж билетов на матч за Суперкубок России по футболу